Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte asfalt sezonunu açarak kent genelindeki yol çalışmalarına hız verdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Kış aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfaltlama, yol yapım ve bakım çalışmalarına başladı. Kent genelinde tespit edilen ve ihtiyaç duyulan noktalarda yürütülen asfaltlama ile yol yapım çalışmalarının yaz sezonu boyunca planlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Yol asfaltlama çalışmalarının sürdüğü Kuzeyşehir Uydu Kenti'nde incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşların ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla bayram tatili süresince görev yapan ekiplerle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda yaptığı yatırımlarla asfalt üretim kapasitesini artırırken, kendi asfaltını kendi üreterek kent genelindeki serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ŞAHİN: BU SEZON İHTİYAÇLARIN HEPSİNİ TAMAMLAYACAĞIZ

İncelemelerin ardından saha ekipleriyle bayramlaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tatil süresince belediyenin tüm birimlerinin görev başında olduğunu belirterek, üretim şehrini yaşam şehriyle birleştirdiklerini söyledi. 'Bir taraftan Gazi Konut ile ev sahibi yapıyoruz' diyen Başkan Şahin, 'Bir taraftan yollar açıyoruz altyapısını yapıyoruz. 'Yol medeniyettir, su medeniyettir' diyen saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın mektebinde yetiştik. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Sezon yeni başladı, yol ihtiyacını biliyoruz. Bu sezon ihtiyaçların hepsini tamamlayacağız' diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ise, 5 yıl önce Başkan Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda belediyenin kendi asfaltını üretebilmesi için önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bugün bayram olmasına rağmen kendi ekibimizle asfaltımızı üretip serebiliyoruz. Vatandaşımızın beklediği zaman geldi. Hem hizmet alımıyla hem kendi ekibimizle dört bir yandan asfalt çalışmalarımıza başlıyoruz. En kısa zamanda tüm problemleri çözeceğiz' dedi.