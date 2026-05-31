Kentin dört bir yanında altyapı yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Ortahisar'ın Akyazı Mahallesi'ne yeni içme suyu terfi hattı kazandırıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ortahisar'ın Akyazı Mahallesi'nde hayata geçirilen 'Akyazı Terfi 2 -Akyazı Terfi 4 Arası İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi' ile bölgenin içme suyu altyapısı daha güçlü ve modern hale getiriliyor.

Yaklaşık 18 milyon 500 bin TL sözleşme bedeline sahip proje kapsamında, Akyazı Mahallesi'nin artan içme suyu ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacak yeni terfi hattı inşa ediliyor.

4 BİN 200 METRE HAT İMALATI

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte yaşanan su yetersizliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İş kapsamında 4 bin 200 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek.

7 gün 24 saat esaslı yürütülen hat imalat çalışmalarının planlanan süre içerisinde tamamlanarak yeni içme suyu hattı vatandaşların hizmetine sunulacak.

BAŞKAN GENÇ: GÜÇLÜ ALTYAPIYI ÖNEMSİYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı yatırımlarının şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü şehirler güçlü altyapıyla mümkündür anlayışıyla hareket ediyor, yarınlarımız için yatırım yapıyoruz.'

PROJENİN FAYDASI NE OLACAK?

Proje sayesinde Karakaya İçme Suyu Arıtma Tesisinden su alan Derecik, Yeşilhisar, Yeşilova, Gürbulak, Ayvalı ve Akyazı mahallelerinin Akoluk Arıtma Tesisi'nden de ek su alması sağlanarak Karakaya İçme Suyu Arıtma Tesisi üzerindeki yük azaltılacak. Bu sayede Karakaya İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden su alan 32 mahalleye daha fazla su temini mümkün olacak.