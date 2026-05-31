Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği etkinlikte çocuklar ve aileleri, müzeyi gezerek tarihe tanıklık etti. Etkinlikte 'Müzede Bir Gece' film gösterimi de yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Müzelerin toplumdaki işlevi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasındaki önemine dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Müzede Bir Gece' film gösterimi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği film gösteriminde salon tamamen dolarken, katılımcılar filmi büyük bir dikkat ve ilgiyle takip etti. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, izleyiciler hem müzenin eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı buldu, hem de unutulmaz bir sinema gecesi yaşadı.

Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de gezme fırsatı buldu. Bursa'nın fetih sürecini panoramik görseller, tarihi objeler ve gösterimler eşliğinde anlatan müzeyi ilgiyle gezen ziyaretçiler, tarihi atmosferi yakından deneyimledi. Müzeden etkilenen vatandaşlardan, hayran kaldıklarını ifade ederek kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.