Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşların güvenli seyahat etmesi için Ağrı Otogarı'nda incelemelerde bulundu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Ağrı Otogarı'nı ziyaret etti. Bayram dönüşü nedeniyle otogarda yaşanan yolcu hareketliliğini yerinde inceleyen Vali Bozkurt, Ağrı - Doğubayazıt - Patnos Yazıhaneciler ve Otobüsçüler Derneği Başkanı, otogar esnafı ve yolcularla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SÜRÜCÜLERE DİKKAT VE TEDBİR UYARISI

Ziyaret kapsamında otogar esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Bozkurt, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleriyle de görüştü. Bayram dönüşlerinde trafik yoğunluğunun arttığına dikkat çeken Bozkurt, sürücülerden trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, dikkatli ve tedbirli şekilde yola çıkmalarını istedi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Vali Bozkurt, bayram süresince olduğu gibi dönüş yolculuklarında da ilgili kurumların gerekli tedbirleri titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Otogarda yolcularla da sohbet eden Bozkurt, vatandaşların güvenli şekilde sevdiklerine kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.