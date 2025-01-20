Popüler Kore dizilerinin ardından Korece özel ders taleplerinde yüzde 126 oranında dikkat çekici bir artış gözlemledi. Diziler, yalnızca ekran başındaki izleyicileri etkilemekle kalmayıp, dil öğrenme isteğini de harekete geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com’un güncel aylık verileri kıyasladığı analizine göre, Korece özel derse ilgi hızla artıyor.

Popüler Korece dizilerin yayınlanmasının ardından, yalnızca bir ay içinde derse yönelik talepler yüzde 126 oranında artış gösterdi. Bu yoğun ilgi, özellikle genç kuşağın izledikleri içeriklerin, yeni beceriler edinme ve hobi kazanma davranışlarına olan etkisini somut bir şekilde ortaya koyuyor.