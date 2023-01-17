Turan Alçelik, Davutoğlu'nun başdanışmanı oldu

Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi’ne törenle katılan Giresun’un tecrübeli siyasetçisi ve önceki dönem milletvekillerinden Dr.Turhan ALÇELİK’ e Ahmet DAVUTOĞLU tarafından başdanışmanlık görevi tevdi edildi.

ALÇELİK’in Gelecek Partisine kazandırılmasında ve bu göreve getirilmesinde İstanbul-Giresun hattında adeta mekik dokuyan Giresun İl Başkanı Murat KILIÇASLAN yine geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel Merkez ziyaretinin ardından kamuoyuna duyurdu.

Başkan KILIÇASLAN yaptığı açıklamada ise şunları söyledi. “Uzun yıllarını siyasete vermiş ve dürüstlüğünden, bu şehir insanına hizmet adına amaçlarından sapmamış bir büyümüz olan Dr.Turhan ALÇELİK vekilimizin aramızda olmasından müthiş onur duyuyorum. Onun fikirleri ve bilgi birikiminden faydalanarak insanlarımıza daha güzel ve nitelikli hizmetler yapacağımıza inancım tamdır. Genel Başkanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız istişareler neticesinde Sayın Turhan ALÇELİK vekilimizin bu tecrübelerinden daha fazla istifade edebilmek adına kendisine Genel Başkanımız tarafından başdanışmanlık yetkisi verildi. Giresunumuz için bu müjdeli haberi vermekten mutluluk duyuyorum ve Turhan vekilimizi de tebrik ediyorum”dedi.

Öte yandan Giresun kamuoyunda Dr.Turhan ALÇELİK’in Gelecek Partisine geçmesinin olumlu yankıları sürerken, kendisinin yakın zamanda Giresun’a gelerek basın açıklaması yapması bekleniyor.