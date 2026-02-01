BALIKESİR (İGFA) - Görevdeki ve emekli polislerin yıllardır benzer yapısal sorunlarla mücadele etmesine karşın, bu kesimi güçlü biçimde temsil edecek etkili bir çatı yapılanmanın hâlâ oluşturulamaması dikkat çekiyor.

Polis emeklileri adına değerlendirmelerde bulunan BALEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmaz, temsilde yaşanan dağınıklığın sorunların çözümünü zorlaştırdığını vurguladı.

Görevdeki polislerin uzun çalışma saatleri, ağır mesai koşulları, yetersiz sosyal haklar ve mesleki yıpranma ile karşı karşıya olduğunu belirten Yılmaz, emekli polislerin ise düşük maaşlar ve artan hayat pahalılığı nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade etti. 'Görevdeyken yıpranan polis, emekli olduğunda da geçim mücadelesi veriyor' diyen Yılmaz, sorunların görevle sınırlı kalmadığını dile getirdi.

Türkiye genelinde çok sayıda polis emeklileri derneği bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu tabloya rağmen güçlü bir temsilin ortaya çıkmadığını söyledi. 'Bir meslek için onlarca dernek var ama ortak bir ses yok. Talepler parçalı olunca kamuoyunda ve karar vericiler nezdinde etkili olamıyoruz' ifadelerini kullanan Yılmaz, ciddi bir koordinasyon sorunu yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de 'kamu yararına çalışan' statüsüne sahip bir polis emeklileri derneği bulunduğunu anımsatan Yılmaz, bu yapının önemli bir misyon taşımasına rağmen tüm emeklileri kapsayamadığını belirtti. Üye sayısının sınırlı olmasının, yeni derneklerin ve yerel platformların ortaya çıkmasına yol açtığını ifade etti. Polislerin ve polis emeklilerinin yasal düzenlemeler gereği sendikal faaliyet yürütemediğine dikkat çeken Yılmaz, bunun sivil toplum faaliyetlerinin önünde engel olmadığını vurguladı.

'Sendika yok diye susmak zorunda değiliz. Demokratik ve hukuki sınırlar içinde sivil toplum anlayışıyla sorunlarımızı dile getirebiliriz' dedi. Gelinen noktada iki temel seçeneğin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, 'Ya mevcut kamu yararına çalışan dernek yapısını genişleterek kapsayıcı bir çatıya dönüşecek ya da daha katılımcı, daha demokratik ve temsil gücü yüksek yeni bir çatı yapılanma kurulacak' değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, hangi yol tercih edilirse edilsin temel ilkenin değişmemesi gerektiğini belirterek, 'Kişisel beklentilerden, siyasi tartışmalardan ve yerel hesaplardan uzak durulmalı. Tek hedef, polislerin ve polis emeklilerinin ortak menfaatleri olmalı. Çünkü dağınık yapı sorunları büyütür, birlik ise çözüm üretir' diye konuştu.