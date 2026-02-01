İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde taşeron firmalar aracılığıyla çalışan 7.875 dağıtım merkezi personelini doğrudan kadrosuna alan Migros'tan yapılan açıklamaya göre, kadroya geçişle birlikte çalışanlar, 54 yıldır iş kolunda örgütlü olan Tez-Koop-İş Sendikası'nın toplu iş sözleşmesinden doğan haklardan ve kurumsal faydalardan yararlanabilecek.

Migros ve Tez-Koop-İş Sendikası arasında, sendikanın 45 bin üyesini temsilen sunduğu yetki belgesinin ardından yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 20 Ocak 2026 tarihinde başlatıldı ve devam ediyor. Buna göre dağıtım merkezi çalışanları, 2026 yılı için belirlenen ücretlerinin yanı sıra, sendikaya üye tüm çalışanlar gibi yan hak ve kazanımlardan faydalanabilecek.

İŞTE O HAKLAR

Nakdi Haklar: İkramiye, yakacak ve giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı harçlığı, eğitim gören çocuklar için tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları.

Ulaşım ve Servis İmkanları: Servis hizmetine ek olarak belediyeler tarafından belirlenen abonman tutarına göre yol parası desteği.

İzin Hakları: İş Kanunu'ndan gelen izin haklarına ek olarak yılda 2 gün fazladan izin ve evlilik, taşınma, doğum, ölüm, sünnet ile süt izinleri.

Özel Avantajlar: BES programına katılan çalışanlara Migros katkısı, özel sağlık sigortasında %50 destek, Migros alışverişlerinde %5 indirim ve çalışan ile ailesinden toplam 5 kişinin faydalanabileceği özel mobil hat indirimi.