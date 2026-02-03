UYAP sisteminde yaşanan teknik aksaklıklar, mesainin sona ermesi ya da adliyeye fiziken ulaşılamaması gibi sorunlar, son günü gelen yargı işlemlerinde hak kaybı riskini artırıyor. Ancak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sayesinde bu sorunlar tamamen aşılabiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nın resmî KEP adresine gönderilen dilekçeler, son günlü işlemlerde saat 17.00'den sonra gönderilse dahi yasal süre içinde iletilmiş kabul ediliyor. TÜRKKEP'e göre bu yöntem sayesinde yargı işlemleri, zaman ve mekân engeli olmaksızın günün her saatinde güvenli şekilde tamamlanabiliyor.

Yargı sürecinde son güne kalan işlemlerde; UYAP sisteminde yaşanan teknik kesintiler, bulunulan konumun adliyeye uzak olması ya da mesai saatinin sona ermesi, vatandaşları sıkça zor durumda bırakabiliyor. Ancak yaşanan bu erişim sorunları ve 'süre kaçırma' endişesi, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sayesinde tamamen aşılıyor.

Vatandaşların KEP üzerinden Adalet Bakanlığı'nın resmî KEP adresine gönderim yapması süreci kurtarıyor. Gönderilen iletinin konu ve ilgi kısmında ilgili mahkemenin DETSİS numarasının yer alması yeterli oluyor. Bu yöntemle iletilen dilekçeler, UYAP sistemi o an çalışmasa ya da mesai saati bitmiş olsa dahi, 'zaman damgası' ile Bakanlık sistemine aynı gün ulaştığı için, yasal süresi içinde teslim edilmiş kabul ediliyor. Böylece yıllardır süregelen 'mesai bitti' veya 'sistem gitti' gibi gerekçelerle yaşanan hak kayıpları, KEP sayesinde tarihe karışıyor.