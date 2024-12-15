Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Serdar Gülcan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gülcan, Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.MANİSA (İGFA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Manisa Gördes nüfusuna kayıtlı polis memuru Serdar Gülcan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhum polis memuru Gülcan’ın naaşı, Gördes ilçesi Evciler Mahalle mezarlığına defnedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi cenaze töreninde acılı aileyi yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aysen Özkan, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ercan Çetin, Gördes İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kılıç ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Ayrıca, Denizli ve Manisa Emniyet Müdürlüklerinden ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı’ndan da temsilciler törene katılarak Gülcan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, taziye sırasında acılı aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in başsağlığı mesajını iletti. Yıldız, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman polis ve asker ailelerinin yanında olduklarını belirtti.