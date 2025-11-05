Adıyaman'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Cengiz Askar, dualarla memleketi İstanbul'a uğurlandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Cengiz Askar, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Askar için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda emniyet personeli ile Askar'ın mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cengiz Askar için dualar edildi.

Törenin ardından Polis Memuru Cengiz Askar'ın naaşı, memleketi İstanbul'a gönderilerek burada toprağa verilecek.