İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmalarında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki duruşmalar sırasında çekilen ses ve görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi. Savcılık, bu eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini vurguladı.

Yetkisiz kişiler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada yayınlanan içeriklerle ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği ifade edildi. Açıklamada duruşma ve kovuşturma süreçlerinde gizlilik ve güvenliğin önemine dikkat çekildi.