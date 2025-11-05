Ankara Keçiören Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun düşüncelerini bilimin ışığında yeniden değerlendirmek amacıyla 'Atatürk'ü Anlamak' başlıklı seminer programı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen programa, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Belediye Başkan Danışmanı İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu, belediye başkan yardımcıları ve muhtarlar ile çok sayıda kursiyer katıldı.

Programda Sosyolog Hakan Çakmak, Atatürk'ü her yönüyle anlamaya yönelik, onun yaşamı, liderliği, Cumhuriyet Dönemi kazanımları, ilke ve devrimlerine dair katılımcılara bilgiler aktardı.

'ATATÜRK'Ü ANLAMAK, İNSANLIĞI ANLAMAKTIR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şu mesajları paylaştı: 'Atatürk'ü anlamak, hepimiz için büyük bir önem taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurmuş olduğu milli bir nizam içinde geleceğe yön veren yapıyı oluşturan kişidir. O, sadece ve sadece vatan için doğmuş, vatan için okumuş, asker şerefiyle yaşamış, inancını ve düşüncesini bu millete adamış, din ve vicdan hürriyetini bu millete kazandırmış büyük bir liderdir. Eğer o ve onunla aynı ruha sahip silah arkadaşları olmasaydı, bugün ne dinimizi özgürce yaşayabilir ne de hürriyetimizi koruyabilirdik. Onların ileri görüşlülüğü, inançları ve kararlılıkları sayesinde bugün bağımsız bir vatanda yaşıyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras; akıl, bilim, hürriyet ve vatan sevgisidir. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.'

'Atatürk'ü anlamak, insanlığı anlamaktır.' diyen Başkan Özarslan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: 'Atatürk'ü anlamak; insanlığa hizmeti, milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı, vatanı ve Cumhuriyet'i korumayı anlamaktır. Onun bize bıraktığı en büyük miras, Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet, bu milletin namusudur. Bizler de bu Cumhuriyet'in kalbinde yeni nesilleri yetiştirecek, onun ilkelerini ve emanetlerini başımızın üstünde taşıyacağız.'

'ATATÜRK'ÜN İLKE VE İNKILAPLARINI GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ'

Sosyolog Hakan Çakmak, Atatürk'ün karakterinde net bir duruş olduğunu belirterek, Kurtuluş Savaşı'nın fedakârlıklarla kazanıldığını hatırlattı. Çakmak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

'ATATÜRK OLMASAYDI BUGÜN BİZ OLMAZDIK'

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Keçiören Belediye Başkan Danışmanı İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu,dedesi Gazi Hasan Şimşek'in Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanında görev yaptığını anlatarak, 'Bugün Atatürk olmasaydı, belki de biz olmazdık' dedi. Sucu, seminerin sadece Keçiören'i değil tüm Türkiye'yi aydınlattığını ifade etti.

Atatürk ile ilgili hikâyelerin paylaşıldığı programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir devlet lideri olarak çocuklarla kurduğu ilişkiyi konu alan kısa film gösterimi de yapıldı.

Program, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın seminerde emeği geçen KEÇMEK Koordinatörü Ali Gölpunar ile eğitmenlere teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.