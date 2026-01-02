Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde toparlanmanın hızlandığını ve PMI'nin Aralık 2025'te zirveye ulaştığını açıkladı. Şimşek, küresel görünüm ve finansal koşulların sanayi üretimini olumlu etkilediğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde toparlanmanın son iki ayda hız kazandığını ve Aralık 2025'te Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakan Şimşek, iyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ve destekleyici yurtiçi finansal koşulların sanayi üretimini olumlu etkilediğini belirterek, 2026 yılında aktif sanayi politikalarının sanayi üretimini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.