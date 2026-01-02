İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'deki alışveriş alışkanlıklarına ilişkin ortaya çıkan 2025 verilerine göre; kullanıcıların alışveriş tercihlerinde teknolojinin güçlü konumunu koruduğunu gösterdi. Veriler, Türk tüketicisinin teknolojiye, ev yaşamını kolaylaştıran ürünlere ve günlük bakım alışkanlıklarına yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Hepsiburada, 2025 yılı boyunca platformda verilen milyonlarca siparişi analiz ederek Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını gözler önüne seren kapsamlı veriler paylaştı. Yıl genelinde teknoloji kategorisinde cep telefonu, tablet ve oyun konsolları en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Küçük ev aletlerinde robot süpürge ve espresso makineleri popülerliğini korurken, 2025'in dikkat çeken yeni ürünü halı yıkama makineleri oldu. Ev bakımına artan ilgi, bu ürün grubunu öne çıkardı.

Giyim kategorisinde blazer ceket, gömlek ve çorap en çok satılan ürünler arasında yer alırken, kozmetikte nemlendirici krem, maskara ve güneş kremi tüketicilerin favorileri oldu. Veriler, günlük bakım ürünlerine olan talebin arttığını gösterdi.

Platformda en çok aranan markalar arasında Stanley, Apple, Dyson, Fissler, Lego ve adidas yer aldı.

En yoğun alışveriş Kasım ayında gerçekleşirken, siparişlerin büyük bölümü 20.00-23.00 saatleri arasında verildi. Yılın en yoğun günü ise 11 Kasım oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en çok alışveriş yapan iller Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

Satış hacminde ise Kocaeli, Çorum ve Bursa öne çıktı.

Bu arada platformun Premium üyeleri, 2025'te verilen siparişlerin yüzde 70'ini gerçekleştirerek platformun en aktif kullanıcı grubu oldu.

Premium üyeler yıl boyunca 4 milyar TL'nin üzerinde tasarruf sağlarken, en çok sağlık-güzellik, giyim ve temel tüketim kategorilerinde alışveriş yaptı.