29 Ağustos 2025’te başlayan ve 23 Kasım’a kadar sürecek bir dönemden bahsediyoruz: Plüton, Kova burcunda “sınır dışı” konumuna girdi.

Bu transit, hayatımızda ve dünyada beklenmedik olayların patlama gibi ortaya çıkacağı bir dönemi işaret ediyor.

Öncelikle, “sınır dışı” ne anlama geliyor? Astrolojide, bir gezegenin “sınır dışı” olması, onun Güneş’in ekliptik kuşağının ötesine, yani 23°26’ kuzey veya güney enlemlere gitmesi demek. Bu, gezegenin enerjisini normalden daha yoğun, daha vahşi ve öngörülemez kılıyor. Sanki gezegen, kozmik kurallardan kurtulup özgürce dans ediyor. Plüton için bu, zaten derin dönüşüm, güç mücadeleleri ve gizli gerçeklerin su yüzüne çıkmasıyla ilişkilendirilen enerjisini kat kat artırıyor. Kova burcunda ise bu etki, teknoloji, toplum, yenilik ve kolektif özgürlük temalarına odaklanıyor. Düşünün: Plüton, Kova’nın yenilikçi ruhuyla birleşince, eski yapılar sarsılıyor ve beklenmedik yenilikler doğuyor.

29 Ağustos’ta Plüton’un bu konuma girmesi tesadüf değil. Astroloji kaynaklarına göre bu dönemi güney declination’da gerçekleşiyor ve yaklaşık üç ay sürecek. 23 Kasımda sona eriyor .Bu süre zarfında Plüton, 1° Kova civarında asılı kalacak, tıpkı bir dedektif gibi gizli gerçekleri aydınlatacak. Tarihsel olarak, Plüton’un benzer OOB dönemleri devrimlerle dolu: Amerikan Devrimi (1778-1788), Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi gibi olaylar, tam da bu enerjinin altında patlak verdi. Güney declination, reformist ve isyankar bir hava katıyor; otoriteye karşı kolektif güçlenme, yani “Artık yeter!” deme zamanı.

Peki, bu ne demek bizim için? Plüton, beklenmedik olayların efendisi. Bu transit sırasında, hayatımızda ani güç kaymaları, gizli skandalların ifşa olması veya toplumsal yapıda sarsıntılar görebiliriz. Teknoloji alanında, yapay zeka veya dijital özgürlükler gibi konular patlama yapabilir – belki bir veri skandalı, belki de devrimci bir buluş. Toplumsal düzeyde, hükümetler, ekonomi ve sosyal adalet sistemleri sorgulanacak. Evrimsel astrolog Jill Brown’un dediği gibi: “Plüton sınır dışı, değişimi hızlandıran bir katalizör. Güney declination’da, kolektifin gücü geri alma zamanı; otoriter yapılara ‘Bu artık bize uymuyor’ deme vakti.” Kaotik görünebilir, evet – bazıları değişime direnecek, işler karışacak. Ama sonuç? Pozitif bir yeniden yapılandırma: Daha adil sistemler, evrensel haklar ve birbirimize bağlılığımızın farkına varma.

Kişisel olarak, bu enerjiyi nasıl kullanmalıyız? Plüton bize “Gücünü sahiplen” diyor. Sınırlarınızı çizin, gizli korkularınızla yüzleşin. Kova etkisiyle, arkadaş gruplarınızda veya topluluklarda beklenmedik ittifaklar doğabilir.