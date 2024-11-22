2025 yılında önemli göksel olayları Gözlemleyeceğiz ilki 2025 yılının 21 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında yedi gezegenin kavuşumunu çıplak gözle görüyor olacağız.

2025 yılında önemli göksel olayları Gözlemleyeceğiz ilki 2025 yılının 21 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında yedi gezegenin kavuşumunu çıplak gözle görüyor olacağız.

Bu tarihlerde yedi gezegen hizal anacaklar sadece dış gezegen değiller.

Bunların içinde mars, venüs ve ilerleyen zamanda merkür‘de işin içine girecek.

Dizilimler bir çok konuda bizlere bilgiler verir.

Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde biraz hastalıklardan bahsetmek istedim.

Neptün ve Satürn balık burcunda hızlanırken ayaklar ayak parmakları tırnaklar saçlar kut hastalıkları kanın bozulması ile ilgili Çıbanlar oluşabilir, bu da ilk aklımıza gelen maymun çiçeği hastalığı gündemimize oturabilir sağlıkla kalın...