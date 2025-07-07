Astrolojiye ilgi duyan ve bu kadim bilgi alanını öğrenmek isteyenler için Temel ve orta seviye astroloji eğitimi, astrolojiye gönül veren herkesi kapsamlı bir müfredatla buluşturmaya hazırlanıyor.

Astrolojiye ilgi duyan ve bu kadim bilgi alanını öğrenmek isteyenler için önemli bir eğitim fırsatı doğuyor. Temel ve orta seviye astroloji eğitimi, astrolojiye gönül veren herkesi kapsamlı bir müfredatla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu eğitim programı, katılımcılara astrolojinin temel kavramlarını aktarmanın yanı sıra, doğum haritası yorumlama becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor. Programın ilk aşamasında gezegenler, burçlar, evler ve açılar gibi astrolojinin temel bileşenleri detaylı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca, elementler, nitelikler ve yükselen burçların hayatımız üzerindeki etkileri de incelenen konular arasında yer alıyor.

Eğitimin orta seviyesine geçildiğinde ise daha derinlemesine konulara odaklanılacak. Bu aşamada, açılar, açı kalıpları, Ay fazları, asteroitler, şans noktası ve Kron gibi önemli göstergelerle finans, evlilik ve karma gibi hayatımızın çeşitli alanlarına dair önemli bilgiler edinilecek. Transitlere girişle birlikte, katılımcılar harita bütünlüğünü okuma ve yorumlama yeteneğini kazanarak, astrolojik analizlerini daha da derinleştirebilecekler.

Bu eğitim, astrolojiye sıfırdan başlamak isteyenler için olduğu kadar, temel bilgilere sahip olup kendilerini geliştirmek isteyenlere de yönelik bir yapı sunuyor. Astrolojinin gizemli dünyasına adım atmak isteyen herkes için bir öğrenme platformu olma niteliği taşıyor.