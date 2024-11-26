25 Kasım 15 Aralık 2024 yay burcunda merkür retrosu ve etkileri

2024’ün sonlarına yaklaşırken hepimizi etkileyen astrolojik olayla karşı karşıyayız merkür retrosu bu sefer yay burcunda gerçekleşiyor

Merkür gerilemesinde kaçınılması gereken konular yeni bir işe ve ilişkiye başlamak, yeni bir anlaşma imzalamak, yeni bir araba satın almak gibi

Bu zaman diliminde bunları gerçekleştirmek istersek engellemelerle veya gecikmelerle karşılaşabiliriz .

Bu retro aslında yay burcunda gerçekleşiyor olması 2025’e daha üretken ve enerjik başlamamız için bir fırsat.

https://www.youtube.com/shorts/z_KsjyuOCnw