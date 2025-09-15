𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘶̈𝘯𝘺𝘢𝘺ı 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘴̧ı𝘳, 𝘴𝘰𝘯𝘳𝘢 𝘥𝘢 𝘶𝘴𝘶𝘭𝘤𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘤𝘶𝘯𝘶𝘻𝘢 𝘣ı𝘳𝘢𝘬ı𝘳𝘭𝘢𝘳 𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘒𝘜𝘋𝘙𝘌𝘛" 𝘵𝘪𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘺𝘦𝘳𝘺𝘶̈𝘻𝘶̈𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘰𝘨̆𝘢𝘳, 𝘨𝘰̈𝘬𝘺𝘶̈𝘻𝘶̈𝘯𝘥𝘦 𝘺𝘢𝘴̧𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳.
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘚𝘌𝘝Gi" 𝘥𝘪𝘳.
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘴𝘪𝘺𝘢𝘩 𝘦𝘭𝘣𝘪𝘴𝘦𝘭𝘦𝘳 𝘨𝘪𝘺𝘪𝘱 𝘣𝘦𝘺𝘢𝘻 ı𝘴̧ı𝘬 𝘴𝘢𝘤̧𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳.
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘈𝘚𝘈𝘓𝘌𝘛" 𝘵𝘪𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘴𝘢𝘢𝘵𝘭𝘦𝘳𝘥𝘦 𝘺𝘦𝘭𝘬𝘰𝘷𝘢𝘯ı 𝘥𝘶𝘳𝘥𝘶𝘳𝘶𝘳, 𝘩𝘢𝘺𝘢𝘵ı 𝘣𝘢𝘴̧𝘭𝘢𝘵ı𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘚i𝘏𝘐i𝘙" 𝘥𝘪𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘶̈𝘯𝘺𝘢𝘺ı 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘴̧ı𝘳, 𝘴𝘰𝘯𝘳𝘢 𝘥𝘢 𝘶𝘴𝘶𝘭𝘤𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘤𝘶𝘯𝘶𝘻𝘢 𝘣ı𝘳𝘢𝘬ı𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘒𝘜𝘋𝘙𝘌𝘛" 𝘵𝘪𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘮𝘭𝘢𝘭𝘢𝘳𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘪𝘻, 𝘣𝘶𝘭𝘶𝘵𝘭𝘢𝘳𝘥𝘢𝘯 𝘨𝘶̈𝘯𝘦𝘴̧ 𝘴𝘢𝘨̆𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘎𝘜̈𝘊̧" 𝘵𝘶̈𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘴𝘶𝘭𝘢𝘳𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘦𝘴̧ 𝘤̧ı𝘬𝘢𝘳ı𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘔𝘜𝘊𝘐̇𝘡𝘌" 𝘥𝘪𝘳.
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘬𝘢𝘭𝘱𝘭𝘦𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘶̈𝘮 𝘳𝘦𝘯𝘬𝘭𝘦𝘳𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘭𝘦𝘵𝘪𝘯𝘪 𝘵𝘢𝘴̧ı𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘙𝘌𝘚i𝘔" 𝘥𝘪𝘳.
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘬𝘶𝘴𝘶𝘳𝘴𝘶𝘻 𝘣𝘪𝘳 𝘪𝘮𝘭𝘢 𝘪𝘭𝘦 𝘺𝘢𝘴̧𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘚̧ii𝘙" 𝘥𝘪𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘣𝘪𝘳 𝘰̈𝘮𝘶̈𝘳𝘭𝘶̈𝘬 𝘩𝘢𝘺𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘶̈𝘤̧ 𝘰̈𝘮𝘶̈𝘳 𝘱𝘢𝘺𝘭𝘢𝘴̧ı𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘌𝘔𝘌𝘒" 𝘵𝘪𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘮𝘦𝘭𝘰𝘥𝘪𝘴𝘪 𝘩𝘦𝘳 𝘺𝘦𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘥𝘶𝘺𝘶𝘭𝘢𝘯 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘭𝘢𝘳 𝘰𝘭𝘶𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘚̧𝘈𝘙𝘒𝘐" 𝘥ı𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘣𝘶𝘳𝘢𝘮 𝘣𝘶𝘳𝘢𝘮 𝘮𝘢𝘴𝘶𝘮𝘪𝘺𝘦𝘵 𝘬𝘰𝘬𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘊̧i𝘊̧𝘌𝘒" 𝘵𝘪𝘳
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘨𝘰̈𝘬𝘺𝘶̈𝘻𝘶̈𝘯𝘥𝘦𝘬𝘪 𝘥𝘶𝘢𝘭𝘢𝘳dır. Y𝘦𝘳𝘺𝘶̈𝘻𝘶̈𝘯𝘥𝘦 𝘬𝘢𝘣𝘶𝘭 𝘰𝘭𝘶𝘳𝘭𝘢𝘳.
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘏𝘌𝘋𝘐i𝘠𝘌 " 𝘥𝘪𝘳.
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘬𝘶̈𝘤̧𝘶̈𝘤𝘶̈𝘬 𝘬𝘢𝘭𝘱𝘭𝘦𝘳𝘪𝘯𝘥𝘦 𝘬𝘢𝘪𝘯𝘢𝘵ı 𝘴𝘢𝘬𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯, 𝘬𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘣𝘢𝘴̧𝘬𝘢𝘴ı𝘯𝘢 𝘪𝘤̧𝘪𝘯𝘥𝘦 𝘣𝘶𝘭𝘶𝘯𝘥𝘶𝘨̆𝘶 𝘬𝘢𝘭𝘣𝘪 𝘬𝘶𝘳𝘢𝘭𝘴ı𝘻 𝘺𝘢𝘴𝘢𝘬𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯 𝘣𝘪𝘳 𝘩𝘢𝘺𝘢𝘭 𝘰𝘭𝘶𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘈𝘚̧𝘒" 𝘵ı𝘳.
𝘉𝘢𝘻ı 𝘬𝘢𝘥ı𝘯𝘭𝘢𝘳 𝘣𝘶̈𝘵𝘶̈𝘯 𝘣𝘶𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘩𝘦𝘱𝘴𝘪 𝘣𝘪𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘰𝘭𝘶rlar,𝘩𝘢𝘺𝘢𝘵ı𝘯 𝘪𝘤̧𝘪𝘯𝘥𝘦 𝘣𝘪𝘳 𝘢𝘣𝘪𝘥𝘦 𝘨𝘪𝘣𝘪 𝘥𝘶𝘳𝘶𝘳𝘭𝘢𝘳
𝘖𝘯𝘭𝘢𝘳ı𝘯 𝘢𝘥ı "𝘌𝘍𝘚𝘈𝘕𝘌" 𝘥𝘪𝘳.
𝘋𝘪𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘯𝘭𝘢𝘵ı𝘭ı𝘳𝘭𝘢𝘳..