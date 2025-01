1987 yılında Ra Uru HU tarafından geliştirilen bu sistemle, doğum haritası gibi kişinin doğum tarihine, saatine ve yerine dayalı olarak bireysel bir “vücut grafiği” çıkarır.

1987 yılında Ra Uru HU (asıl adı Robert Allan Krakower) tarafından geliştirilen bu sistem, doğum haritası gibi kişinin doğum tarihine, saatine ve yerine dayalı olarak bireysel bir “vücut grafiği” çıkarır. Bu grafik, kişinin enerji merkezlerini, karar alma mekanizmalarını ve yaşam yolunu anlamasını sağlar.

İnsan Tasarımının Temel Bileşenleri

A. Tipler

İnsanlar beş enerji tipine ayrılır.

➢ Manifestor (Başlatıcılar)

Yeni projeleri başlatan, bağımsız kişiliklerdir.

➢ Generetor (üreticiler)

Yaşam enerjisi ile doludur ve sürekli üretme kapasitesine sahiptir.

➢ Manifesting Generator (Yaratıcı Üreticiler)

Hızlı hareket eden ve çok yönlü bireylerdir.

➢ Projektor (Yöneticiler)

Başkalarını yönlendiren ve rehberlik eden bir enerjileri vardır.

➢ Reflektor (Yansıtıcılar)

Çevrelerini ve insanları yansıtan, nadir kişiliklerdir.

B. Enerji Merkezleri

İnsan tasarımında dokuz enerji merkezi bulunur. Bu merkezler, çakra sistemine benzer ve bireyin güçlü ve zayıf yönlerini gösterir.

TANIMLI MERKEZLER: Sürekli ve sabit enerji kaynaklarıdır.

TANIMSIZ MERKEZLER: Çevreden etkilenen alanlardır.

C. Yetki

Bireylerin nasıl karar alması gerektiğini belirler. Örneğin, bazı insanlar içgüdülerine güvenmeli bazıları duygusal dalgalanmalarını beklemelidir.

D. Profiller

Bireylerin yaşamda nasıl hareket ettiğini ve diğer insanlarla etkileşim kurduğunu gösteren 12 farklı profil vardır.

E. Kanallar

Bu öğeler, kişinin yaşam yolunun ve yeteneklerini detaylandırır. Vücut grafiğinde enerji akışını temsil eder.

İNSAN TASARIMI NASIL KULLANILIR?

​KENDİNİ ANLAMA: Birey, enerji tipini ve mekanizmasını öğrenerek daha uyumlu bir yaşam sürebilir.

​İLİŞKİLER: İnsan tasarımı, başkalarını anlamaya yardımcı olarak daha sağlıklı ilişkiler kurmayı sağlar.

KARİYER VE YAŞAM YOLU: Kişinin güçlü yönlerini ortaya çıkararak doğru kariyer ve yaşam yönlendirmesi yapar.

Bu sistem bir öz farkındalık aracı olarak kullanılabilir insan tasarımının astrolojik bağlantıları üzerine derinleşmekte oldukça ilgili.

İnsan Tasarımı, sağlık açısından bireylerin enerjilerini ve yaşam sitillerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmalarında, Sağlık açısından da etkileri, enerji merkezlerinin dengesi. Kişinin doğal karar alma mekanizması ve çevresiyle olan etkileşimi üzerinden değerlendirebilir.

İşte bu sistemin sağlık üzerinden olası etkileri:

▪ ENERJİ MERKEZLERİ VE FİZİKSEL SAĞLIK

İnsan tasarımında dokuz enerji merkezi vardır ve her biri bedendeki bir organ veya sistemle bağlantılıdır.

➢ TAÇ MERKEZİ

Beyin ve sinir sistemi ve epifiz beziyle ilişkilendirilir. Ayrıca vücudun hormon al dengesine etkisi olduğu düşünülür. Zihinsel rahatlama ve huzur, bağışıklık sistemini dolaylı olarak destekler.

BOĞAZ MERKEZİ

Konuşmayla eylem ve yazı aracılığı ifade etmenin eşsiz yollarına sahiptir. Anatomik olarak metabolizma hızımızı ve iyilik hissimizi düzenleyen tiroit ve paratiroit bezleriyle ilişkilidir. Doğanız ne olursa olsun, ona karşı dürüst olmak, sağlığı korumak açısından çok önemlidir.

➢ KALP MERKEZİ

Kalp organı ile ilişkilidir. Ve dünyada sık görülen hastalığın kalp hastalığı olması da şaşırtıcı değildir. İnsanlar başarılı olmak, zengin olmak, hayallerini gerçekleştirmek için yoğun baskı altına girdiklerinde doğal olarak kalple ilgili şikayetler yol açacaktır. Aynı zamanda sindirim süreci, mide ve safra kesesi ile de ilişkilidir. Yaşamınızda doğal bir uyum içinde olduğunuzda tüm bu organlar sorunsuz çalışır. Ancak irade gücünüz sizin için doğru olmayan hedeflere yönlendirildiğinde sorunlar yaşanabilir.

➢ SAKRAL MERKEZİ

Yaşam enerjisi ve üreme sağlığı. Bu merkezin tükenmesi yorgunluk ve enerji eksikliğine neden olabilir. Cinsel istek ve dürtü bu merkezden yayılır, insan etkileşimine ve birlikte yaratma arzularına fırsat verir. Bu merkez cinsel yaşamınızda var olan veya olmayan engellere ve sizin yakınlığa olan yaklaşımınıza bir açıklama getirir.

➢ DALAK MERKEZİ

Sakralın sol tarafında bulunan üç farkındalık merkezinden biri olan Dalak yerleşik bir hayatta kalma ve kendini iyi hissetme mekanizmasıdır.

Anatomik olarak bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Her türlü yabancı cismin; virüs ve potansiyel hastalıkların hakkından gelir. Vücudun savunma mekanizmaları için olup bitenle kıyaslandığında bağışıklık sistemi sizin adınıza mücadele eder. Her şey fiziksel olarak hayatta kalmanız içindir.

➢ KÖK MERKEZİ

Sizi ve başkalarını performans göstermeye devam eden olağanüstü baskıyla başa edecek, dimdik ayakta duracak araçlara sahip olabilirsiniz.

Anatomik olarak böbreküstü bezleriyle ilişkilidir.ve adrenalin bağımlılarına dönüştüren veya ihtiyacımız olan adrenalini bağımlılarına dönüştüren veya ihtiyacımız olan adrenalini sağlayan bir uyarıcı verir. Ama bazen strese dönüşüp tükenmemizde mümkündür.

Her Merkezdeki Enerji dengesizlikleri, ilgili organ sistemlerinde sağlık sorunlarıyla kendini gösterebilir. İnsan Tasarımı, bireyin hangi merkezlerinin tanımlı (Sabit enerji) veya tanımsız (Çevreden etkiler) olduğunu belirleyerek potansiyel hassasiyetlerini anlamasına yardımcı olur.



Human Desing ile Yaşam Tarzınızı öne çıkartmak

Kendini keşfetmek, bütünsel yaklaşımla, Human Desing sayesinde stres yaratan yaşam tarzı seçimlerinden uzaklaşabilirsiniz.

Doğru kariyer seçimi ve günlük düzeninize uygun yaşam stratejileri, kendi enerji sisteminize uygun sosyal ve profesyonel ilişkiler geliştirme. Doğum haritanızı analiz ederek Human Desing profilinizi öğrenin. Günlük hayatınızda, enerji türünüze göre uygun dinlenme, çalışma ritmini oluşturun. Meditasyon, yoga gibi tasarımınıza uygun bir yaşam tarzı benimseyin.

Doğum haritası ve Human Desing bu iki yaklaşımı birleştirerek hem bireysel hem de Toplumsal düzeyde farkındalık yaratabilirsiniz.