18 -19 ocak satürn ile kavuşum yapacak bu tarihlerde para harcamalarınız da düşüş olabilir sağlıkla ilgili konulara ilginiz ve hastalıklara karşı hassas olmanız gerekebilir...

3 Ocak’ta aşk romantizm uyum ve değerler gezegeni venüs yüceldiği balık burcuna girdi.

Balık burcu Jüpiter ve Neptün tarafından yönetilir..

Bu yüzden Venüs bir fantezi aleminde kaybolabilir sevgi mutluluk duygularıyla adeta dans eder Venüs balık burcunda iken gerçeklikle uyum içinde olmaya biliriz hayallerin ön planda olduğu bugünlerde fırsatınız varken biraz rahatlayın!

Venüs balık burcunda kaldığı sürece

14 Ocak Jüpiter karesi gerçekleşecek (balık ikizler)aksı paranızı dikkatli harcayın tüm paranızı Ocak indirimlerin de harcamayın!

18 -19 ocak satürn ile kavuşum yapacak bu tarihlerde para harcamalarınız da düşüş olabilir sağlıkla ilgili konulara ilginiz ve hastalıklara karşı hassas olmanız yer alabilir

25 Ocak Mars üçgeni ilişkilerde Romantik heyecanlı gelişmeler mümkün olabilir kişisel mesleki hedeflerinizde yoğunluk enerjisi özgüven de yüksek ve kendi başına karar verme eğiliminde olabilirsiniz iş hayatında hırslı ve başarılı olmak için çalışmalar yaparak liderlik yeteneklerinizi öne çıkartabilirsiniz

26 Ocak Uranüs altmışlık açı yaptığında venüs hala Mars’a üçgen yaptığından hayat yeniden heyecanlandıkça romantizm Artar ayrıca finans konularında artış görülebilir

1 Şubat Neptün ile kavuşum da duygusal derinlikle beraber rüyalar gerçek olacak kadar her şey mükemmel olabilir ayrıca finansal katkılar sağlayabilir özellikle hizmet sektöründe çalışıyorsanız iyi bir gelir elde etme olasılığınız yüksek olabilir