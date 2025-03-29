Bayramlar, paylaşmanın, affetmenin ve sevdiklerimizle bir araya gelmenin en güzel zamanlarından biri. Bu yıl, bayramın enerjisi gökyüzündeki bir döngüyle birleşiyor.

Mart ayı, gökyüzünde önemli olaylarla dolan bir dönemdi. Yılın ilk Ay ve Güneş tutulmaları ve gezegen retroları, enerjilerin değişiminde etkili oldu. Birçok insanı farklı konularda etkiledi. Hem kişisel hem de kollektif olarak büyük dönüşümlere zemin hazırladı. Tutulmalar, hayatlarımızda yeniliklere yer açarken, 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, genellikle duygusal kapanışlar, tamamlanmalar ve geçmişin izlerinden kurtulma anlamına geldiğinden Başak burcu derleme, toparlama, düzenleme olması nedeniyle daha çok günlük yaşamın düzenlenmesi, sorumlulukların gözden geçirilmesi ve sağlığın önem kazanması gibi konuları ön plana getirdi. Başak, detaylara ve mükemmeliyete önem veren bir burç olduğundan, kişilerin hayatlarında düzen kurmaya, alışkanlıkları gözden geçirmeye, eksiklikleri tamamlamaya yönlendirdi.

Bu tutulma ile birlikte esi alışkanlıkları bırakma, sağlıksız ilişkilerden kurtulmak için pratik ve mantıklı yaklaşım sundu. Duygusal blokajlarını aşmak ve geçmişin yüklerinden arınmak için güçlü içsel motivasyon hissettirmiş olabilir. Kısaca Yılın ilk Başak burcunda ki Ay Tutulması, Düzenleme, tamamlanması gereken bir şeyler varsa, o konuları açığa çıkararak yeni fırsatlar yarattı.

​Yılın ikinci Tutulması, yine Mart Ayı’nın son günlerinde 29 Mart’ta gerçekleşti. Bu tutulma, YENİ BAŞLANGIÇLARIN VE BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERİN ZAMANI olacak.

Büyük bir sıfırlanma ve doğuş etkisini taşıyor. Koç Burcu, yılın başlangıcını temsil eder. Bireysel cesaret, liderlik, yeni girişimler ve hayatımızda radikal değişimler yapma isteğini tetikleyecektir.

YENİ BAŞLANGIÇLAR CESUR ADIMLAR; Uzun zamandır bir konuda adım atmakta tereddüt ettiyseniz, bu tutulma sizi harekete geçirebilir.

KİŞİSEL GÜÇLENME VE BAĞIMSIZLIK; Kendi karlarınızı alma, başkalarına bağımlılığı bırakma, hayatın kontrolünü ele almak isteyenleri destekleyebilir.

HIZLI VE KESKİN DEĞİŞİM; Hayatınızda beklenmedik olaylar, ani kararlar ve yön değişiklikleri görülebilir.

BURÇLARA GÖRE ETKİLERİ: Bu tutulmada en çok etkilenecek burçlar Koç, Terazi ,Yengeç ve Oğlak burçları etkilenecek.

KOÇ VE TERAZİ; Hayatlarında önemli dönüm noktasından geçebilirler ilişkiler ve hedefler konularında önemli kararlar alabilirler.

BOĞA VE AKREP; Ruhsal dönüşüm süreci yaşarken, iç dünyalarına ve bilinçaltına yönelik önemli farkındalıklar kazanabilirler.

İKİZLER VE YAY; Yeni insanlarla tanışabilir, veya toplumsal statülerini etkileyecek gelişmeler yaşayabilirler.

YENGEÇ VE OĞLAK; Kariyer ve aile yaşamlarında önemli süreçten geçebilirler. İş hayatında yeni fırsatlar ya da büyük değişiklikler gündemde olabilir.

ASLAN VE KOVA; Hukuki konular, Yurtdışı eğitim veya kişisel gelişim gibi yenilikler yaşayabilirler. Farklı bakış açıları kazanarak kendilerine yeni yol haritası çizebilirler.

BAŞAK VE BALIK; Finansal konular, oraklılar, yeni yatırım kararları ön planda olabilir, Bututulma onlar için finansal anlamda güçlü bir başlangıç yapma şansı sunabilir.