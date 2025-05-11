Deprem bölgelerindeki çocuklar için umut taşıyan Playland Eğlence Tırı, 3.Geleneksel Çocuk Festivali kapsamında Doğanşehir'de çocukları sevindirdi.MALATYA (İGFA) - Playland ve Doğanşehir Belediyesi iş birliğiyle Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesinde kurulan ücretsiz dev oyun alanları, Playland 3.Geleneksel Çocuk festivali çocukların coşkulu katılımıyla dolu dolu geçti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Çocuklar kadar bende heyecanlıyım, Doğanşehir Belediyesinin önü güzel yavrularımızın güzel gülücükleri ile çınlıyor. Onun için bende sizler kadar çok çok mutluyum. Playland Eğlence grubu ilçemizde 3.Geleneksel Çocuk Festivali düzenlediler. Arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağolsunlar varolsunlar. iyiki varsınız." dedi.

Playland Etkinlik sorumlusu Erhan Akgün, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3 yıldır Anadolu'yu karış karış geziyoruz.Bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz festivalimiz yine deprem bölgesinde ki çocuklarımızı eğlendirmek için yola çıktı.Bugüne kadar 50 şehirde 500 bin çocuğu mutlu etmeye çalıştık.Bu yıl da 17 şehirde toplamda 180 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.Bu projenin gerçekleşmesi için maddi manevi desteklerini esirgemeyen Playland CEO su Seydi Taş ve yönetim kurulu başkanı Şaban Taş beyefendilere teşekkür ediyorum. Onların sayesinde yüzbinlerce çocuk mutlu oluyor, eğleniyorlar,stres atıyorlar." dedi.