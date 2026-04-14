Cumhuriyet Gazetesi'nin köklü habercilik mirası ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla hazırlanan Geleceğin Eğitimi 2026 Zirvesi, bu yıl 'Geleceğin Meslekleri' temasıyla gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Geleceğin Eğitimi 2026 Zirvesi kapsamında 'Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri' de sahiplerini buldu. Eğitim alanında fark yaratan kişi, kurum ve projeleri onurlandırmayı hedefleyen ödül programı çerçevesinde; Pfizer Türkiye'nin koşulsuz katkılarıyla ve Bilim Kahramanları Derneği öncülüğünde 2021 yılından bu yana sürdürülen 'Bilim Gençlerle Kazanacak' projesi, 'Bilimsel Eğitime Katkı Ödülü'nün sahibi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı başaran proje kapsamında bugüne kadar: 51 şehirden 1.726 lise öğrencisine doğrudan temas edildi. 34 farklı üniversiteden 48 bilim insanı, içerik üretimi ve etkinliklerin yürütülmesine değerli katkılar sunarken, düzenlenen 88 bilim etkinliği sayesinde gençler, bilim insanlarıyla doğrudan etkileşim kurarak bilimsel süreçleri bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, geleceği şekillendirme gücüne sahip gençlerin bilimle buluşmasına ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yolunda emek vermesine ilham olmanın çok değerli olduğuna inandıklarını belirterek, 'Gençleri bilim insanlarıyla bir araya getirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz Bilim Gençlerle Kazanacak projesinin, bu ilhamın nesiller arasında yayılmasına katkı sağladığını düşünüyoruz. Bilim ve araştırmaya duyulan merakın, nesiller arasında kurulan en güçlü köprü olduğuna inanıyoruz' dedi.

Pfizer Türkiye Ülke Başkanı Metin Hullu ise, Pfizer'de bizler 'bilim kazanacak' anlayışıyla, hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler amacıyla çalıştıklarını söyledi. Hullu, genç nesillerin bilim odaklı çalışmalara katılımının, bilimin ve sağlığın daha güçlü adımlarla ilerlemesine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını bleirterek, 'Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Bilim Gençlerle Kazanacak projesinin her geçen yıl daha fazla gence ve bilim insanına ulaşarak büyümesinden büyük gurur duyuyoruz' dedi.