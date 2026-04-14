Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa Siverek'te bir lisede yaşanan silahlı saldırının ardından soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü, okuldaki eğitime 4 gün ara verildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde Siverek'te bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan elim olayın toplumun tüm kesimlerini derinden üzdüğünü belirterek, olayın ilk anlarından itibaren emniyet ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların hızlı şekilde müdahale ettiğini ve kapsamlı bir tahkikat başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, sürecin yakından takibi için Bakanlık tarafından iki genel müdür ve bir daire başkanının sahaya gönderildiği, ayrıca Şanlıurfa'daki müfettişlere ek olarak merkez teşkilatından bir başmüfettiş ve müfettişin de görevlendirildiği ifade edildi.

Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığı belirtilirken, rehabilitasyon sürecinin de eş zamanlı olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine söz konusu okulda 4 gün süreyle ara verildiği açıklanırken, Bakanlık birimlerinin süreci koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü bildirildi.

Öte yandan adli sürece MEB'in Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de müdahil olacağı kaydedildi.