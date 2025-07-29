Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER) yaşanan yangın felaketlerinin “doğal afet” olarak değil, ihmallerin ve plansızlığın sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulayarak, yangınların yalnızca söndürme çalışmalarıyla değil, etkin önleyici planlamalarla engellenebileceğine dikkat çekti.BURSA (İGFA) -Ülke genelinde orman yangınları yaşanırken, PEYZAJDER de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. PEYZAJDER’in açıklamasında, iklim krizi, kentleşme, plansız arazi kullanımı ve kurumsal koordinasyonsuzluk yangınların temel nedenleri arasında sayılırken, mevcut mücadele yöntemlerinin iyileştirilmesinin gerekli olduğu belirtildi.

PEYZAJDER’e göre, yangınlarla mücadelede sadece söndürmeye odaklanmak yerine, önleyici peyzaj planlamaları da hayata geçirilmeli.

Açıklamada, “tampon bölgeler oluşturulması”, “düşük yanıcılığa sahip bitkilerin kullanımı” ve “yangın riskli bölgelerde mekansal düzenlemeler” gibi önlemlerin peyzaj mimarlarının uzmanlık alanına girdiği, ancak bu mesleki bilgi birikiminin karar süreçlerine dahil edilmediği ifade edildi.

PEYZAJDER Yönetim Kurulu’nun açıklamasını paylaşan Başkan Fulya Akfidan Sevim, devam eden yangınların da bir an önce sona ermesini ümit ettiklerini belirterek, "Şunu bilmeliyiz ki; yangınlar kader değil, insan eliyle önlenebilir krizlerdir. Çözüm, bilimsel bilgiye dayalı planlama, disiplinler arası iş birliği ve kamusal sorumluluk anlayışıyla mümkündür. Doğayla uyumlu, afetlere karşı dirençli bir yaşam inşa etmek için bizler, yani peyzaj mimarları da bu sürecin aktif paydaşı olmalıyız” diye konuştu.

ÖNERİLER VE BEKLENTİLER

Bu arada PEYZAJDER, yangınlara karşı etkili mücadele için çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Yangınlarla mücadelede sadece acil müdahale değil, yangın öncesi planlamaya dayalı, çok disiplinli stratejiler uygulanmalıdır.

Peyzaj mimarlarının ormancılık, afet yönetimi ve kent planlama süreçlerinde etkin rol alması sağlanmalıdır.

Koruma alanlarının yasal statüsü güçlendirilmeli, bu alanların yapılaşmaya açılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.

Her bölgenin taşıma kapasitesi belirlenmeli ve tüm planlama kararlarında bu kapasite dikkate alınmalıdır.

Doğa koruma ve çevre mevzuatı tavizsiz şekilde uygulanmalıdır.

Yeni nesiller başta olmak üzere tüm toplum, iklim krizi, orman yangınları ve doğa bilinci konularında sistematik şekilde eğitilmelidir.

Yangın söndürme araçları, ekipmanlar ve insan kaynağı, güncel ihtiyaçlara göre nitelik ve nicelik açısından güçlendirilmelidir.