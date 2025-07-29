Türkiye’de 3,5 milyon sürücünün eski tip ehliyeti, 31 Temmuz 2025’e kadar yenilenmezse geçersiz olacak ve yenileme ücreti 15 TL’den 7 bin 423 TL’ye yükselecek.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihi 31 Temmuz 2025 olarak duyurdu.
Hâlen 3 milyon 549 bin 583 sürücünün kullandığı eski tip ehliyetler, bu tarihten sonra geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini zamanında yapmayan sürücüler, 7 bin 423 TL’lik yüksek bir ücretle karşı karşıya kalacak. Şu anda ise yenileme işlemi sadece 15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf hizmet bedeli) karşılığında yapılabiliyor.
YENİLEME İÇİN GEREKLİ ADIMLAR
- randevu.nvi.gov.tr, Alo 199 veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması üzerinden randevu alınmalı.
- Yanlarında eski ehliyet, T.C. kimlik kartı veya pasaport, “Sürücü Olur” ibareli sağlık raporu, son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf, kan grubu belgesi (eski ehliyette yazıyorsa gerek yok), adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) ve 15 TL’lik ücret dekontu.
- Tüm bu belgelerle Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek işlem tamamlanır.
- Yeni ehliyet, PTT aracılığıyla 1-4 gün içinde adrese teslim edilir.
Başvuru sonrası e-Devlet üzerinden alınan 15 günlük geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabilir.