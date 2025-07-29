Türkiye’de 3,5 milyon sürücünün eski tip ehliyeti, 31 Temmuz 2025’e kadar yenilenmezse geçersiz olacak ve yenileme ücreti 15 TL’den 7 bin 423 TL’ye yükselecek.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihi 31 Temmuz 2025 olarak duyurdu.

Hâlen 3 milyon 549 bin 583 sürücünün kullandığı eski tip ehliyetler, bu tarihten sonra geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini zamanında yapmayan sürücüler, 7 bin 423 TL’lik yüksek bir ücretle karşı karşıya kalacak. Şu anda ise yenileme işlemi sadece 15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf hizmet bedeli) karşılığında yapılabiliyor.

YENİLEME İÇİN GEREKLİ ADIMLAR

randevu.nvi.gov.tr, Alo 199 veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması üzerinden randevu alınmalı.

Yanlarında eski ehliyet, T.C. kimlik kartı veya pasaport, “Sürücü Olur” ibareli sağlık raporu, son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf, kan grubu belgesi (eski ehliyette yazıyorsa gerek yok), adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) ve 15 TL’lik ücret dekontu.

Tüm bu belgelerle Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek işlem tamamlanır.

Yeni ehliyet, PTT aracılığıyla 1-4 gün içinde adrese teslim edilir.

Başvuru sonrası e-Devlet üzerinden alınan 15 günlük geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabilir.