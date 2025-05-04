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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyü nüfusuna kayıtlı şehit Uzman Çavuş Özen için Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ayrı ayrı taziye mesajı yayımladı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Özen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP’ye basması sonucu yaralanan askerimiz Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu. ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe Hakurk Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti yapan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen el yapımı mayına bastı.