Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak adına terörle mücadelesini operasyon bölgelerinde başarıyla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, terörü kaynağında yok etmeye azimli ve kararlı olduklarının altını çizerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" mesajı verdi.

Kaynak: igf