Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: igf