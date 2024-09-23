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Türk Kızılay'dan 'ilk yardım' için örnek etkinlik

Türk Kızılay'dan 'ilk yardım' için örnek etkinlik

Merhum Mustafa Nemni’nin cenaze törenine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Belediye personeli, çevre il ve ilçelerin amatör spor kulüp başkan ve yöneticilerinin yanı sıra futbolcular ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin sevilen simalarından emekli belediye personeli Mustafa Nemni geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Mustafa Nemni’nin vefat haberi Pazaryeri ilçesinde büyük bir üzüntü yaratırken, Cenazesi öğle namazına müteakip Yeni Mahalle camiinde kılınan yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Pazaryeri kabristanlığına defnedildi.