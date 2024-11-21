Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe ve köylerde gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Zehra Armağan ve Burçalık Köyü Muhtarı Sabriye Demir ile birlikte Burçalık Köyü'nde vatandaşlarla buluştu.

Ziyaret kapsamında geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren Nizamettin Yalçın ve ailesini de evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kahraman, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Aileyle yakından ilgilenerek dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Kahraman, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirtti.

Kaymakam Kahraman’ın vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşımı, ilçe sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.