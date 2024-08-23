En ucuz ve en kaliteli protein kaynağı olan yumurta pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Özellikle köy yumurtası satan tezgahların önünde büyük yoğunluk oluşuyor.BURSA (İGFA) - En kaliteli ve uygun fiyatlı protein kaynağı olan yumurta, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alıyor. Pazarlarda yoğun ilgi gören yumurta tezgahlarının önünde yoğunluk oluşurken en büyük rağbeti ise köy yumurtası görüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde her hafta çarşamba günleri kurulan semt pazarında vatandaşlar, köy yumurtalarına büyük ilgi gösteriyor. Son yıllarda tavuk çiftliklerinde kullanılan yemlerin, yumurtaların kalitesini düşürdüğünün gündeme gelmesine üzere vatandaşlar alternatif ürünlere yöneldi. Birçok vatandaş pazar tezgahlarından köy yumurtası almayı tercih ediyor.

Çamlıca Semt Pazarı’nda köy yumurtasının 15 adedi 75 liradan satışa sunuluyor. Çİftlik yumurtalarında ise 15 adet yumurtanın fiyatı 55 ila 60 lira arasında değişiyor.