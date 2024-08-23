Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının karşılığında, Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları arasında gösterilmenin gururunu yaşıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, Ar-Ge ve inovasyona verdiği önem doğrultusunda yenilikçi çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor.

Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge & Tasarım Merkezi unvanını elinde bulunduran Bursalı, Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250” araştırmasına göre Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları arasında gösterilmenin gururunu yaşıyor.

Firma; 2023 yılında Türkiye’nin tasarım tescili şampiyonları arasında 2’inci olurken; Faydalı Model Şampiyonları arasına girmeyi de başardı.

TASARIM GÜCÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, “Ar-Ge 250” araştırmasında birçok kategoride listede yer almaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Firma olarak Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini ifade eden Bursalı, “Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250” araştırmasına göre Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları arasında gösterilmenin gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında Ar-Ge Merkezi'nde alınan tasarım tescili sayısına göre 2’inci olma başarısı gösterdik. Başarılarımızla sektördeki yenilikçi yaklaşımımızı ve tasarım gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

KÜRESEL PAZARDA REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

“Bu başarımız firmamızın Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemin ve yenilikçi ürün geliştirme süreçlerindeki etkinliğinin bir göstergesi” diyen Bursalı şöyle devam etti: “Hem tasarım tescili hem de faydalı model alanındaki başarımızla Türkiye’nin Ar-Ge alanındaki en önde gelen şirketlerinden biri olduğumuzu kanıtladık. Ar-Ge faaliyetlerine yaptığımız yatırımların bu tarz sonuçlarını görmek büyük gurur kaynağı. Gelecekte de inovasyon ve Ar-Ge’ye olan yatırımlarımızı artırarak, küresel pazarda etkinliğimizi her geçen gün artırmayı hedefliyoruz”.