Kayseri Şeker’in iştiraklerinden biri olan Pan Pazarlama (PANPA), Türkiye’nin en büyük üçüncü çekirdek eleme tesisi olarak sektördeki yerini güçlendiriyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 12 bin m² alan üzerine kurulan tesisin 6 bin m²’si kapalı alan olarak hizmet veriyor. PANPA, bu yıl da eylül ve ekim ayları boyunca çekirdek alımlarını sürdürerek üreticilere güvence sağlamayı hedefliyor.KAYSERİ (İGFA) - PANPA’nın sektördeki en önemli işlevlerinden biri, denge unsuru olması. Oymaağaç Mahallesi’nden üretici Mustafa Aksungur, bu durumu şöyle özetledi: “PANPA’nın hizmetlerinden çok memnunuz. Fiyatlar dışarıya göre 5-10 lira daha yüksek. Çiftçiye katkı sağlıyor, mağduriyet yaşatmıyor.”

Kocasinan Karakimse Köyü’nden üretici Ömer Özbek ise ödemelerdeki güvene dikkat çekerek şunları söyledi: “Tohumlarımızı Panpa’dan aldık, mahsulümüzü de buraya verdik. Ödemelerimizde hiçbir sıkıntı olmuyor. Tüccarda bazen paramızı almakta zorlanıyorduk ama burada gününde hesabımıza yatıyor.”

PANPA, güçlü kapasitesi ve çiftçi odaklı hizmet anlayışıyla piyasada denge unsuru olmayı sürdürüyor. Çiftçilerden gelen olumlu geri dönüşler, Panpa’nın yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda üreticinin refahı açısından da önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “PANPA olarak amacımız, üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak ve sektörde denge unsuru olmaktır. Çiftçilerimizin güvenini kazanmak bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Önümüzdeki dönemde de alımlarımızı sürdürerek hem üreticimizin yanında olacağız hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağız.”