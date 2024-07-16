PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim çalışmaları kapsamında Ovakavağı, Karkın, Yarma, İsmil ve Güvercinlik Mahallerinde çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Erkoyuncu, ziyaretlerinde büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı.KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim çalışmaları kapsamında mahallelerde üretici ortakları ile buluşuyor ve çiftçilerin sorunlarını yerinde dinliyor.

Tüm zorlu koşullarda bile çiftçilerin avanslarını gününde ödediklerini belirten Başkan Erkoyuncu, “Göreve geldiğimiz andan itibaren “Çalışana ücretini, alın teri kurumadan önce veriniz” sözünü düstur edinerek hareket ettik. Çiftçilerimizin avans ödemelerini 2 ay erkene çektik ve ödemelerimizi günü güne yaptık” dedi

Çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Erkoyuncu, “Çiftçilerimizin her sorunu bizim sorunumuzdur. 3 yıldır bu bilinçle hareket ettik ve çiftçimizin refahı için her türlü çalışmayı yaptık. Tarımda sürdürülebilirlik bizim en önemli önceliğimizdir. Bu doğrultuda yeni dönemde de çiftçilerimize gereken desteği vereceğiz” dedi.

“ÇİFTÇİMİZİN AVANSINI GÜNÜ GÜNÜNE ÖDEDİK”

2023-2024 kampanya döneminde 3 milyon 808 bin 539 ton pancar alımı ile rekor kırdıklarını belirten Başkan Erkoyuncu, “Türk Şeker bu yıl tarihte görülmemiş bir iskonto oranı açıkladı. Normalde şeker fiyatını kampanya kapsamında 27 lira olarak belirlemişti. Ancak, yüzde 20 oranında bir iskonto uygulayarak, şekerin toptan satış fiyatını 21,5 lira olarak duyurdu. Bu durum mali açıdan bizleri olumsuz etkiledi bizim de şekeri aynı fiyattan satmamızı zorunlu kıldı. Biz tüm bu zorlu süreçlere rağmen çiftçimizin avans ücretlerini geciktirmedik. Günü gününe ödememizi yaptık. Pancar üretici ortaklarımıza toplamda 8 Milyar 190 Milyon 222 Bin TL’lik ödeme yaptık. Yeni dönemde de çiftçilerimizin avans ücretlerini gününde ödeyeceğiz. Hatırlayalım, geçmiş dönemde çiftçilerimiz avanslarını gününde alamıyor hatta avansın yatacağı net tarihin bilgisine bile ulaşamıyorlardı. Biz avans ücret ödemelerini 2 ay erkene çektik ve çiftçimizin avanslarını günü gününe ödedik. “Çalışana ücretini, alın teri kurumadan önce veriniz” sözünü düstur edindik. Üreticilerimizin ekonomik anlamda rahatlaması en önemli gayelerimizdendi ve görev süremiz boyunca çiftçimizin avans ödemesini her zaman öncelikli tuttuk” diye konuştu.

ACİL MÜDAHALE EKİBİ İLE PANCARLAR 7/24 KONTROL ALTINDA

Pancar bozulmalarının önüne geçmek ve bozulma eğiliminde olan pancarların işleme sürelerini öncelemek amacıyla önemli bir adım attıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, kurdukları Acil Müdahale ekibi ile pancarların 7/24 titizlikle incelendiğini vurguladı.