Hedef Portföy, SPK kararlarının ardından TEFAS'ın tüm yatırım fonlarında alış ve satış işlemlerini durdurduğunu açıklarken, tasfiye kapsamındaki fonlar dahil hiçbir fonda likidite sorunu veya temerrüt bulunmadığını bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarının ardından TEFAS'ta yaşanan gelişmelere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, TEFAS'ın tüm yatırım fonlarında alış ve satış işlemlerini durdurduğunu, emirlerin durdurulduğu ana kadar gelen satış işlemlerinin Hedef Portföy tarafından nakit olarak karşılanmasına rağmen Takasbank'ın işlemlere izin vermediğini ve TEFAS tarafından emirlerin iptal edildiğini belirtti.

Açıklamada, tasfiye sürecindeki ve diğer TEFAS fonlarının likidite sorunu yaşanmasına veya yatırımcıların mağdur olmasına yol açacak herhangi bir varlık içermediği ifade edildi.

13 FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 31 MİLYAR TL

Hedef Portföy, TEFAS'ta tasfiye kapsamına alınan 13 yatırım fonunun toplam büyüklüğünün 18 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL olduğunu açıkladı. Bu tutarın yaklaşık 29,8 milyar TL'sinin likit fonlarda bulunduğu belirtildi.

Tasfiye kararı verilen fonların varlıklarının saklayıcı kuruluş ve aracı kurumlar bünyesinde eksiksiz olduğu ve sürecin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütüleceği kaydedildi. Şirket, tasfiye kapsamındaki fonlarda borsa ve organize piyasalarda işlem yapılamadığını, TEFAS'a açık diğer fonların da halen emir iletimine kapalı olduğunu bildirdi.

Hedef Portföy açıklamasında, 'Fonlarımızda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmamaktadır' denilerek, şirketin tüm finansal yükümlülüklerini kesintisiz şekilde karşılamaya devam ettiği vurgulandı.