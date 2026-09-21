IAOM Avrasya'nın 5. konferansı ilk kez Taşkent'te düzenlenecek. Türkiye sektörün küresel buluşmasına liderlik edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Son 11 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonluğunu elinde tutan Türkiye, küresel tahıl ve değirmencilik sektörünün önemli organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD merkezli ve 130 yıllık geçmişe sahip IAOM'un 32 ülkeyi kapsayan Avrasya Bölge Direktörlüğü, bu yıl konferansı ilk kez Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e taşıyor.

28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek '5. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi', un, yem ve değirmencilik teknolojilerinin küresel aktörlerini Orta Asya'da bir araya getirecek.

YAKLAŞIK 20 ÜLKEDEN KATILIM

Dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu, küresel un ihracatının ise yüzde 55'ini temsil eden IAOM Avrasya bölgesinin bu büyük buluşmasına; Türkiye, ABD, Özbekistan, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, Ukrayna, Hindistan, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere yaklaşık 20 ülkeden üreticiler, teknoloji sağlayıcıları, kamu temsilcileri ve yatırımcılar katılacak. Kongrede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ayrıca Orta Asya, Karadeniz ve küresel pazarlar arasında yeni ticaret ve yatırım bağlantılarının kurulması hedefleniyor.

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, organizasyonun bu yıl ilk kez bölge direktörlüğüne bağlı Özbekistan'da yapılacağını belirterek, bunun Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve ticari bağlantılarını güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ulusoy, üreticiler, tedarikçiler, kamu kurumları ve yatırımcıları bir araya getirerek uzun vadeli iş birliklerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

BUĞDAY TİCARETİNDE YENİ DENGE

Özbekistan'ın güçlü değirmencilik sektörü ve Kazakistan'dan sağladığı buğdayla çevre ülkelere yaptığı un ihracatı nedeniyle stratejik önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, Karadeniz havzasındaki gelişmelerin buğday ticaretini yeniden şekillendirdiği vurgulandı. Küresel buğday piyasalarındaki daralmaya değinen Ulusoy, uluslararası fiyatların Rusya'nın ihracat kapasitesi ve Karadeniz arzı üzerinden şekillendiğini belirtti. Türkiye'de ise olumlu iklim koşulları sayesinde buğdayda 23,5 milyon tonluk rekolte hedeflendiği, iç piyasada arz riski bulunmadığı kaydedildi. Ulusoy, yılı 2 milyon tonun üzerinde un ihracatıyla kapatmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin 12. kez üst üste dünyanın un ihracat şampiyonu unvanını korumak istediğini söyledi.