Avrasya pazarında konumlanmak ve iş fırsatları yakalamak için Yeni Taipei İhracat Geliştirme Heyeti Türkiye'ye geldi.İSTANBUL (İGFA) - Yeni Taipei Şehri Hükümeti'nin organize ettiği, Belediye Başkan Yardımcısı Chu Ti-Chih’in liderlik ettiği heyet, pazar araştırmaları yapmak ve ticaret görüşmeleri serisine başlamak üzere Türkiye'ye geldi.

Hindistan'da gerçekleşen Tayvan Expo’da Yeni Taipei Pavyonu'nun etkileyici performansının ardından, heyet, endüstriyel tedarik zinciri içerisindeki güçlü donanım ve yazılım entegrasyon yeteneklerini kullanmaya devam etmek ve iki bölge arasında daha çeşitli sınır ötesi işbirlikleri ve tedarik zinciri alışverişlerini teşvik etmek için Türkiye’de görüşmelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Chu Ti-Chih, "Avrasya Köprüsü" olarak bilinen Türkiye'nin sadece Avrupa'nın 6. en büyük ekonomisi olmadığını, aynı zamanda AB ülkeleriyle uzun süredir yakın bağlara sahip köklü bir endüstriye sahip olduğunu, Türkiye’nin, Yeni Taipei Şehri işletmeleri için Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına genişlemek için stratejik bir merkez olabileceğini vurguladı.

Ti-Chih, “Türkiye'nin iddialı yüzüncü yıl politikası kapsamında, hükümet ekonomik ve endüstriyel kalkınmayı ve altyapıyı teşvik etmek için çeşitli çalışmalar uygulamaya devam etmektedir. Son yıllarda Türkiye, "Akıllı Şehirler Ulusal Politikası ve Eylem Planı" ve "Enerji Verimliliği Eylem Planı"nı aktif olarak tanıtarak dijital dönüşümü ve yenilenebilir enerji gelişimini teşvik etmektedir. Bu ziyaret, yerel firmalarla bağlantı kurarak uluslararası ticareti ve somut işbirliklerini teşvik etmeyi, ikili işbirliği köprüleri oluşturmayı ve Yeni Taipei'yi Türkiye için güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır” dedi.

Ekonomik Kalkınma Bürosu, bugün de (16 Temmuz) İstanbul’da, Türkiye'de ikili ticaret görüşmeleri düzenliyor.

Organizasyonun etkinliğini artırmak amacıyla, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi'nin İstanbul Şubesi olarak faaliyet gösteren Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi, heyette yer alan 20 firma için önceden toplantılar ve programlar düzenleyerek ziyaretin verimliliğini artırdı. Türk alıcı firmalar Yeni Taipei firmalarına büyük ilgi gösterdi.