Kayseri Şeker’in iştiraki Pan Pazarlama, 2025 yılı siyah çekirdek alım sezonunu başlattı.KAYSERİ (İGFA) - Alternatif ürünlerle çiftçileri desteklediklerini belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Siyah çekirdek alımı çiftçimize ek gelir sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda piyasada denge unsuru olmaya devam edeceğiz” dedi.

Pan Pazarlama dan ( PAN-PA) yapılan açıklamada; 2025 yılı 361 siyah çekirdek alım fiyatı, speck değerlerine göre 50 TL ile 100 TL arasında belirlendi. Alım kriterleri ise hektolitre 260–300 gr, 50 gramındaki adet sayısı 170–260 arası olarak duyuruldu.

PAN-PA tarafından yapılan açıklamada ödeme takvimine de ilişkin bilgiler verildi. Buna göre ödemelerin 3/1’lik kısmı ürün alımından 10 gün sonra, 3/1’lik kısmı 45, 3/1’lik kısmının ise 90 gün sonra ödeneceği kaydedildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, siyah çekirdek alımlarının çiftçilere önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Üreticilerimizi yalnızca pancar üretiminde değil, alternatif ürünlerle de destekliyoruz. Siyah çekirdek alımları çiftçilerimize ek gelir sağlayacak, piyasada denge unsuru olmaya devam edeceğiz” dedi.