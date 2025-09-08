Afyonkarahisar’ın köklü lezzet geleneğini modern üretim standartlarıyla buluşturan Afyon Sucuğu, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.İSTANBUL (İGFA) - Ülkemizin değerli yöresel ürünlerinden biri olan Afyon Sucuğu’nun bu önemli kazanımı, Türk gastronomisi adına uluslararası düzeyde atılmış anlamlı bir adım oldu. Türkiye’den tescillenen 35. ürün olarak AB nezdinde koruma altına alınan Afyon Sucuğu, üretim yeri, yöntemi ve geleneksel yapısıyla yasal güvenceye kavuştu.

Sektör temsilcilerinden Gülnur Uluğ, tescilin marka ve ülke adına taşıdığı değere dikkati çekerek, “Afyon Sucuğu’nun Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesi, yalnızca bir ürünün yasal korumaya alınması değil, aynı zamanda yerel mirasımızın global düzeyde tanınması anlamına geliyor. Bu gelişme, ülkemizin kültürel ve gastronomik zenginliğinin uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi açısından oldukça kıymetli" dedi.

Bu kapsamda Afyon Sucuğu’nun tescillenmesi, yalnızca ürünü değil, bölgeyi, üreticiyi ve bu geleneğin devamlılığını desteklediğini ifade eden Uluğ, "Coğrafi işaretli ürünlerin korunması, yerel üreticilere katkı sunarken, tüketiciler nezdinde güven duygusunu da artırıyor. Türkiye’de coğrafi işaret konusundaki farkındalığın yükselmesi ve bu alandaki her kazanımın değerli şekilde sahiplenilmesi; sektörel ve ulusal ölçekte önemli sonuçlar doğuruyor" diye konuştu.