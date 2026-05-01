Bursa'da İznik Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 200 metre geri çekilirken, HÜDA PAR Bursa İl Başkanı Zeki Aras durumun yalnızca kuraklıkla açıklanamayacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da son yağışlarla barajlar doluluk oranlarında kritik seviyelere ulaşırken, İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi dikkat çekti. Orhangazi sınırları içindeki gölde kıyı hattının yaklaşık 200 metre geri çekildiği, daha önce teknelerin yanaştığı iskelelerin ise karada kaldığı gözlemlendi.

İncelemelerde bulunan HÜDA PAR Bursa İl Başkanı Zeki Aras, gölde yaşanan su kaybının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Aras, Bursa'da barajların dolmasına rağmen göldeki çekilmenin sürmesinin ciddi bir çelişki oluşturduğunu ifade etti.

'Bir tarafta taşan göller, diğer tarafta can çekişen İznik Gölü var' diyen Aras, son yağışların ardından BUSKİ verilerine göre barajların doluluk oranlarının yükseldiğini hatırlattı. Buna karşın Uluabat Gölü'nde su seviyesinin taşkın noktasına ulaştığını, ancak İznik Gölü'nün aynı ölçüde beslenemediğini dile getirdi. Başkan Aras, göldeki su kaybının sadece kuraklıkla açıklanamayacağını savunarak, çevredeki bazı sanayi tesislerinin yoğun ve kontrolsüz su tüketiminin bu tabloya neden olabileceğini öne sürdü. Kaçak ve denetimsiz su kullanımına dikkat çeken Aras, bazı tesislerin yıllarca sayaçsız şekilde su çekmiş olabileceğini iddia etti.

Sanayi tesislerinin arıtılmış suyu geri verdikleri yönündeki açıklamalarına da değinen Aras, bu suların Gemlik Körfezi'ne ulaştığını ve göle katkı sağlamadığını belirterek, bunun aynı zamanda müsilaj riskini artırabileceğini söyledi.

Yetkililere çağrıda bulunan Aras, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların acil denetim yapması gerektiğini vurguladı. Aras, 'İznik Gölü sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda tarihi ve doğal bir mirastır. Bu değerin korunması hepimizin sorumluluğudur' dedi.

Bölge halkı ve üreticiler ise göldeki su çekilmesinin tarım ve ekosistem üzerindeki etkilerinden endişe duyuyor.