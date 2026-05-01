ANKARA (İGFA) - MHP'de kongre süreci resmen başlıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın'ın yaptığı kapsamlı açıklamada partinin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni kongre takviminin belirlendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, MHP'de ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından partinin 15. Olağan Kurultayı'nın 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MHP'nin Türk siyasi hayatındaki köklü geçmişine dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, partinin 1969 yılından bu yana milletin birlik ve bütünlüğü ile devletin bekası doğrultusunda önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı. Zorlu süreçlere rağmen MHP'nin ana çizgisini koruyarak yoluna devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı 'Terörsüz Türkiye' hedefi de öne çıktı. Yalçın, söz konusu bu yaklaşımın yalnızca bir siyasi söylem değil, aynı zamanda devlet politikası haline geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürece destek verdiğini ifade etti.

'Terörsüz Türkiye' vizyonunun toplumsal barış ve huzur açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken Yalçın, bu sürecin kamuoyunda güçlü bir karşılık bulduğunu ve siyasi aktörler için bir sınav niteliği taşıdığını dile getirdi. MHP teşkilatlarının kongre sürecini güçlü bir şekilde yürüteceğini belirten Yalçın, partinin birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine ilerlediğini kaydetti.