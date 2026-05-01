Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman Çevre Yolu 1. Kesim'in açılışında test sürüşü yaparak projenin bölgeye sağlayacağı zaman ve maliyet avantajlarını açıkladı.

KARAMAN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman Çevre Yolu 1. Kesim Açılış Töreni'ne katılarak yeni ulaşım yatırımını hizmete açtı.

Yaklaşık 12 kilometrelik ilk etap, bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı ve 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlandı.

Törende direksiyon başına geçerek test sürüşü yapan Bakan Uraloğlu, projenin sağladığı konfor ve güveni yerinde inceledi.

Yeni yolun, üretim ve ticaret alanlarına erişimi daha hızlı ve verimli hale getireceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, çevre yolunun devreye girmesiyle birlikte seyahat süresi 6 dakikaya kadar düşerken, yıllık yaklaşık 340 milyon TL'lik zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanmasının beklendiğini kaydetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan törende, projede emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Bakan Uraloğlu, yatırımın Karaman ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.