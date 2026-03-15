ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik sağlanan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin mart ayı için hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla sosyal desteklerin sürdürüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda hak sahibi ailelere aylık 13 bin 878 lira Evde Bakım Yardımı sağlandığı belirtildi.

Mart ayı ödemeleri kapsamında Türkiye genelinde 516 bin vatandaşın hesabına toplam 7,1 milyar lira ödeme yapılacağı ifade edildi.