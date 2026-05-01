Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Nisan 2026'da Kültür, Uzun Mustafa, Azmimilli ve Güzelbahçe mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda, 8 parça halinde 105 gram sentetik kannabinoid, 65 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 gram esrar, 40 adet sentetik ecza maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.D, C.C.M. ve C.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.