ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital dünyaya yönelik yeni yasal düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 7578 sayılı Kanun ile sosyal ağlar ve oyun platformlarına yönelik önemli yükümlülükler getirildi.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, düzenlemenin özellikle çocukların dijital ortamda korunmasını hedeflediğini belirterek, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaş altı kullanıcılara hizmet sunamayacağını, yaş doğrulama sistemleri ve ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu hale getirildiğini ifade etti. Yeni kanunla birlikte sosyal ağ platformlarına, çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunma, aldatıcı reklamları engelleme ve kullanıcı güvenliğini artırma yükümlülükleri de getirildi. Günlük erişimi 10 milyonu aşan platformların ise acil durum kararlarını en geç 1 saat içinde uygulaması zorunlu olacak.

Oyun platformları için yaş derecelendirme sistemleri ve Türkiye'de temsilci bulundurma şartı da düzenlemeye dahil edilirken, kurallara uymayan platformlara idari para cezası ve bant genişliği daraltma yaptırımları uygulanabilecek.

Söz konusu düzenlemelerin, 1 Mayıs 2026'dan itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.