Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'nin denetimlerde yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye 142 bin 208 TL idari para cezası uygulanırken, 2 yayın balığı yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık Barajı'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde yasa dışı avcılığa geçit vermedi.

Yapılan kontrollerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 142 bin 208 TL idari para cezası kesildi.

Denetimler sırasında kullanılan yasa dışı av araçlarına da el konuldu.

Ekipler tarafından yakalanan yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki 2 yayın balığı ise yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğanın korunması ve su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Yaklaşık 10 kg ağırlığında 2 yayın balığı ise yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı????@bsgmtr@turgayturkyilmz pic.twitter.com/iRsxodJMRl — Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (@bursailtarim) May 1, 2026

Ekipler, kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.