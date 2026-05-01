Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'nin denetimlerde yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye 142 bin 208 TL idari para cezası uygulanırken, 2 yayın balığı yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık Barajı'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde yasa dışı avcılığa geçit vermedi.

Yapılan kontrollerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 142 bin 208 TL idari para cezası kesildi.

Denetimler sırasında kullanılan yasa dışı av araçlarına da el konuldu.

Ekipler tarafından yakalanan yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki 2 yayın balığı ise yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğanın korunması ve su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Ekipler, kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

