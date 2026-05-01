İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, 1 Mayıs Cuma günü M2 metro hattının Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapatılacak. F1 füniküler ile T3 Moda tramvay hattı da çalışmayacak.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 1 Mayıs’ta bazı hat ve istasyonlarda sefer düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

KAPATILACAK METRO İSTASYONLARI

Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak. Metro araçları bu istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.

F1 FÜNİKÜLER VE T3 TRAMVAYI DA KAPALI

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren F1 füniküler hattı ile Kadıköy’deki T3 Moda tramvay hattı da 1 Mayıs boyunca tamamen kapalı olacak.

MECİDİYEKÖY’DE GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLAMASI

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda ise sadece meydan çıkışı yolcu kullanımına açık olacak. İstasyonun diğer tüm giriş ve çıkışları kapatılacak. Metro İstanbul, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.