İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, 1 Mayıs Cuma günü M2 metro hattının Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapatılacak. F1 füniküler ile T3 Moda tramvay hattı da çalışmayacak.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 1 Mayıs’ta bazı hat ve istasyonlarda sefer düzenlemesi yapılacağını duyurdu.
KAPATILACAK METRO İSTASYONLARI
Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak. Metro araçları bu istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.
F1 FÜNİKÜLER VE T3 TRAMVAYI DA KAPALI
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren F1 füniküler hattı ile Kadıköy’deki T3 Moda tramvay hattı da 1 Mayıs boyunca tamamen kapalı olacak.
MECİDİYEKÖY’DE GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLAMASI
Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda ise sadece meydan çıkışı yolcu kullanımına açık olacak. İstasyonun diğer tüm giriş ve çıkışları kapatılacak. Metro İstanbul, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Erken Seçim Mesajı: O Sandık Kurulacak
İçeriği Görüntüle

